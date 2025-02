Festa dei Folli, un carnevale in stile medievale

La prima edizione era stata un successo in termini di partecipazione e di apprezzamento, e così anche quest’anno torna la Festa dei Folli, seconda edizione di un carnevale diverso dal solito perché in stile medievale. Un evento promosso dall’Ente Contesa del Secchio, col patrocinio del Comune e con la collaborazione delle contrade storiche e delle delegazioni foranee. Una festa che apre e si aggiunge alla serie di manifestazioni storiche promosse dall’Ente Contesa nel corso dell’anno.

L’appuntamento è in Piazza Matteotti, per il 16 febbraio, una data volutamente lontana dal Carnevale canonico, a caratterizzare una manifestazione che vuole avere un carattere storico e raccontare la festa dei folli, come è stata chiamata, ricalcandone le antiche origini e "lanciare idealmente un ponte tra la sua origine e l’evoluzione attuale. E’ proprio nel periodo medievale che prende la sua definitiva forma il Carnevale - è la presentazione della Festa dei Folli - attraverso il teatro di strada incentrato sul racconto di storie assurde: alla popolazione di ogni ceto sociale era consentito impersonare, attraverso il mascheramento del quale a tutt’oggi continuiamo la tradizione, ruoli diversi dalla propria classe sociale o vestire i panni di antichi popoli".

Il cuore della festa sarà in centro storico, nella Piazza Matteotti addobbata a festa dove si susseguiranno scenette e momenti di animazione ed esibizioni divertenti e coinvolgenti grazie alla collaborazione con varie compagnie, artisti di strada e registi e ogni contrada e delegazione darà un proprio contributo per dare vita a un pomeriggio folle e festoso, (l’invito a chi vorrà godere di questa festa, come l’anno scorso, è di partecipare con maschere medievali e non moderne).