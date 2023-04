Festa del 25 Aprile: iniziative e polemiche

Il presidente del consiglio comunale, Niccolò Venanzi, non ci sta a subire le "inopportune considerazioni della minoranza, o meglio del Pd (di Avanti Montegranaro, ndr) che si permette di darmi dell’inadeguato per tale ruolo, dimostrando il solito livore e la saccenza di chi si sente superiore a ogni regolamento". "Non ho mai tolto la parola a nessuno – smentisce -, né usato espressioni perentorie, né offeso alcun consigliere. Anzi, io sono stato offeso dalla minoranza". E spiega l’accaduto nell’ultimo consiglio comunale: "Durante la discussione sul rendiconto di bilancio, Ediana Mancini (Avanti Montegranaro) stava parlando da oltre 5 minuti del 25 aprile e dei valori partigiani. Argomento condivisibile, ma non inerente quel punto per cui l’ho richiamata invitandola ad entrare in argomento, evitando di andare fuori tema. Le ho ridato la parola e ha proseguito l’intervento. Tanto è bastato per attaccarmi sostenendo il mio disaccordo sulla ricorrenza". Il Comune oggi celebra la Festa della Liberazione con una Santa Messa (ore 9,15, chiesa di San Serafino), la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti e il convegno (sala consiliare, ore 10,30) su ‘La liberazione a Montegranaro’, con lo storico Daniele Malvestiti e Giuliano Franceschetti (operatore Rai). "La minoranza ha pensato ad evidenziare l’aspetto fazioso e polemico di un consiglio in cui si discuteva di temi come la Tari, il rendiconto, le opere pubbliche e altro, confermando che, quando non ha argomenti validi, il Pd la butta in caciara, dando del ‘fascista’ a chi non la pensa allo stesso modo". Frecciatina finale: "Ho notato con piacere che i 3 giovani consiglieri di Avanti Montegranaro sono rimasti seduti, disattendendo ‘l’ordine di scuderia’ della Mancini di abbandonare l’aula durante la votazione del regolamento del Museo delle tradizioni".