Festa del cioccolato artigianale. Nel weekend in Piazza Garibaldi

Rinviata per il maltempo, la Festa del cioccolato artigianale si terrà nel prossimo fine settimana, dall’11 al 13 aprile, in Piazza Garibaldi. Organizzata dall’Associazione Choco Amore e patrocinata dal Comune, la festa sarà una ghiotta occasione, soprattutto per i golosi, per degustare e apprezzare il cioccolato artigianale di alta qualità declinato in ogni possibile forma e gusto e per andare alla scoperta di una ricca tradizione cioccolatiera italiana con maestri provenienti da ogni parte d’Italia, che presenteranno le loro creazioni: dalle raffinate praline ai golosi spezzati, al celebre gianduiotto, al cioccolato arricchito con frutta secca tipica del Sud Italia, fino alle combinazioni speziate e ai cremini dal gusto inconfondibile.

La manifestazione offrirà anche un ricco programma di attività per ogni età: il ‘Choco Play’ per i più piccoli; laboratori didattici per alunni delle scuole primarie e medie della città; cooking show e dimostrazioni di cake design rivolti a tutti. L’ingresso al villaggio del gusto e la partecipazione ai laboratori sono gratuiti. Sarà anche possibile degustare e acquistare i prodotti degli espositori tanto più che parteciperanno le migliori aziende di settore.