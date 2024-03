"Festa del Doge con Venezia il 23 giugno"

La calorosa accoglienza riservata dai pubblici amministratori di Venezi al sindaco di Porto San Giorgio , Valerio Vesprini recatosi lunedì scorso nella città lagunare, accompagnato dall’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, per conoscerli e ascoltare il loro parere circa il recupero della Festa del Doge che a loro, per la verità, potrebbe interessare non più di tanto essendo impegnati nell’organizzare di eventi di maggiore spessore e di più grande risonanza, mentre Vesprini era molto interessato in quanto portatore di accesi desideri da parte di tante persone desiderose di rivedere uno spettacolo che a suo tempo le ha fortemente emozionate, che nei circa 20 anni che ci separano dalla quarta ed ultima edizione l’hanno spesso evocato, chiedendosi chi e per quale motivo l’abbia abbandonato.

Sindaco Vesprini, si aspettava dai veneziani un’accoglienza così calorosa?

"Mai avrei potuto immaginare che potesse essere così, lasciatemi passare il termine… trionfale".

Venezia quindi è per ricominciare ad organizzare la festa? "Assolutamente sì! Non vedono l’ora di riallacciare i rapporti con Porto San Giorgio. Noi lo stesso con loro, nella consapevolezza che dai buoni rapporti con la serenissima potremo trarre solo dei benefici anche di carattere promozionale. Con il consigliere comunale di Venezia delegato alle tradizioni, Giovanni Giusto e al funzionario comunale Andrea Maggi, dopo averci fatto visitare il municipio di Venezia abbiamo iniziato a discutere della prima bozza di progetto elaborata a Porto San Giorgio dal Comitato costituito proprio per la nostra rievocazione storica".

Quale il risultato di questa prima discussione?

"Uno importantissimo. Abbiamo fissato la data di svolgimento della festa per il 23 giugno". Ma chi era Ranieri Zeno? Fu nominato doge di Venezia mentre era podestà di Fermo e, come narra la nostra rievocazione, i veneziani vennero a prenderlo in pompa magna, patrizio veneziano, visse nella metà del secolo XIII. Prima di assurgere al trono dei dogi era un personaggio ricco, noto e pubblico amministratore. A Ranieri Zeno, con i poteri e nei panni di generale da mar, fu affidato nel 1244 il comando nella spedizione contro Zara e a Ferrara, contro l’imperatore Federico II mentre nel 1245, a Lione, in veste di ambasciatore della Serenissima, nel tredicesimo Concilio Ecumenico indetto da Innocenzo III. Fu podestà prima a Verona, poi a Bologna, Piacenza, Cremona, Treviso e, infine, a Fermo.

Silvio Sebastiani