Festa del Doge, gemellaggio con Venezia

Festa del Doge in pole position nella formulazione del programma delle manifestazioni estive di Porto San Giorgio. Si farà la penultima settimana del mese di giugno, certo ci sono mille cose da fare da un punto di vista burocratico ed organizzativo e, questione non secondaria, trovare quattrini a sufficienza. In ogni modo riteniamo che il presente non sarà un annuncio destinato a restare tale, al pari dei tanti altri che nei circa venti anni che ci separano dallo svolgimento della quarta ed ultima edizione della festa. Annunci comunque manifestanti il desiderio e il piacere di rivedere una gran bella manifestazione.

A darci sensazioni positive circa il suo recupero l’entusiasmo mostrato dai veneziani nel dare la loro massima disponibilità a collaborare e partecipare. Lunedì scorso il sindaco Vesprini si è recato a Venezia dove è stato accolto nel municipio della città con la massima cordialità ed amicizia. La disponibilità nel collaborare gli è stata ripetuta dal consigliere comunale di Venezia delegato alle tradizioni, Giovanni Giusto. Sintetizziamo in breve il significato della festa: correva l’anno 1253 quando il veneziano Ranieri Zeno, podestà di Fermo, fu nominato Doge di Venezia. Alcuni importanti gentiluomini della città lagunare vennero con quattro imbarcazioni a recargli il grande annuncio e condurlo a Venezia. Fu un grande avvenimento quando a Fermo ricevette l’omaggio ed il saluto della città e dei comuni del comprensorio e vestì le nuove insegne e al Porto si imbarcò festeggiato da una grande folla. Tale vicenda viene ricostruita nelle città di Fermo e Porto San Giorgio, con la partecipazione dei comuni che furono protagonisti dei fatti narrati. La città di Venezia interverrà con quattro imbarcazioni della sua Regata Storica ed un gruppo di figuranti che impersonano gli ambasciatori dell’avvenuta nomina di Ranieri Zeno a Doge. Cavalcata dell’Assunta, Contesa del Secchio, Castel Clementino e Armata Pentecoste, ovvero le quattro grandi rievocazioni storiche del Fermano, gemellate per l’occasione tra di loro e con la famosa Regata storica veneziana, faranno rivivere gli eventi del 1253, in un’atmosfera di grande effetto. La stupenda piazza del Popolo di Fermo costituirà, insieme al centro storico e alla spiaggia sangiorgesi, il teatro di sì importante e significativa rappresentazione. Recuperare la memoria storica, riallacciare qualificati rapporti, promuovere il territorio sono i principali motivi alla base della manifestazione.

Silvio Sebastiani