'Festa del Donatore' a Montegiorgio: il Gruppo Fratres consegna le onorificenze

Domenica a Montegiorgio si è tenuta l’annuale ‘Festa del Donatore’, organizzata alla sezione locale del gruppo Fratres, per sensibilizzare la popolazione ai valori della donazione e della solidarietà. C’è tanto bisogno di sangue nel nostro Paese, basti pensare che ogni giorno in Italia servono circa 8.000 sacche, e poco consola il fatto che le Marche siano una regione virtuosa che riesce addirittura ad ‘esportarne’ fuori il sangue raccolto. Tante le difficoltà da affrontare: far breccia nel cuore di nuovi potenziali donatori, oltre al riordino della sanità pubblica che a volte deve cancellare sedute di raccolta di sangue. Infatti, argomento discusso durante la mattinata, sembra che il Centro trasfusioni di Montegiorgio possa subire una temporanea chiusura a causa dei lavori di ristrutturazione previsti nell’ex nosocomio. La manifestazione ha preso il via dal ‘Monumento al Donatore’, poi il corteo accompagnato dalla banda cittadina, ha partecipato alla santa messa ufficiata nella chiesa di San Giovanni, per concludere con un momento di riflessione in piazza Matteotti a cui hanno presenziato il presidente della Fratres Marrigo Marziali, il consigliere Marco Vita, il sindaco e presidente della Provincia Michele Ortenzi accompagnato dagli assessori, il Comandante della Compagnia dei carabinieri Massimo Canale e del vicepresidente nazionale della Fratres Luciano Verdiani. "Donare il sangue è un bene prezioso – sostiene Marziali –. Abbiamo premiato i bambini delle scuole che hanno scritto dei pensieri a tema, poi legati a dei palloncini e fatti volare in cielo. La giornata si è conclusa con un pranzo sociale e la consegna delle onorificenze ai donatori. Nel 2022 sono stati raggiunti ottimi risultati dalla Fratres di Montegiorgio; effettuate 846 donazioni tra sangue intero e plasmaferesi con buone previsioni di raccolta anche per il 2023".

a.c.