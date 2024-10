’Festa del donatore’: volontari in piazza tra cortei e premiazioni

Si terrà domani l’annuale ‘Festa del Donatore’ della Fratres di Montegiorgio, un modo per condividere lo spirito che governa tutti i volontari e donatori di sangue del territorio e che è utile anche per fare il punto della situazione. La manifestazione prenderà il via alle 10,15 con il ritrovo di fronte al ‘Monumento al Donatore’, inaugurato qualche tempo fa in prossimità dell’ospedale Diotallevi di Montegiorgio, per la deposizione della corona, successivamente il corteo si muoverà verso la chiesa di San Giovanni per la Santa Messa. Seguirà l’incontro in piazza Matteotti con i cittadini, le autorità, i rappresentanti nazionali della Fratres e gli operatori sanitari addetti alle donazioni. La manifestazione proseguirà con il pranzo sociale, da sempre occasione per incontrarsi, ma soprattutto per consegnare le benemerenze raggiunte nel corso del 2024 da parte del presidente Marrigo Marziali . "Grazie all’impegno dei volontari nello scorso anno – spiega Marziali – è stato possibile raccogliere 725 sacche di sangue intero e 134 di plasma con un totale di ben 859 donazioni". Parallelamente alla festa sono stati coinvolti anche gli alunni delle quinte elementari di Montegiorgio capoluogo e Piane che hanno realizzato dei disegni sulla donazione del sangue che verranno esposti in piazza Matteotti domani mattina. Obiettivo dell’iniziativa e della manifestazione rimane quello di diffondere il messaggio fondamentale dell’importanza della donazione del sangue e del plasma, un piccolo gesto che può regalare nuova vita.

a.c.