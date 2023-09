Festa del fungo, un weekend di delizie

Con l’arrivo dell’autunno si rinnova a Montottone un appuntamento divenuto negli anni un punto di ritrovo per gli appassionati di funghi. Organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro loco il gruppo micologico ‘Valli Picene’, si terrà nel palazzetto dello sport di Montottone sabato 30 e domenica 1 ottobre la tradizionale ‘Festa del Fungo’, per questo appuntamento è stato preparato uno speciale menù degustazione con piatti dall’antipasto al secondo tutti a base di funghi epigei spontanei e prodotti del bosco. Inoltre sarà possibile visitare la mostra micologica con i funghi che i soci del gruppo ‘Valli Picene’, stanno raccogliendo nei boschi e nei prati dei Sibillini. "Vista l’eccessiva siccità degli ultimi mesi – spiega Marco Monaldi Marco, presidente del gruppo micologico – sarà difficile mettere in mostra un gran numero di specie fungine come negli anni passati, quando siamo arrivati a oltre 200 generi differenti. Non meno importante sarà l’allestimento della mostra di erbe spontanee commestibili. Naturalmente durante la manifestazione alcuni soci saranno preposti a illustrare sia le erbe sia i funghi esposti. La mostra rimarrà aperta anche lunedì mattina per permettere la visita agli alunni della scuola di Montottone".