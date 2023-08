Festa del mare, cambia la viabilità

Considerato che domenica si terrà la tradizionale festa del mare nella zona sud della città con montaggio di un palco in piazza Napoli e che l’evento richiamerà la presenza di numerosi veicoli e di tante persone il comandante della polizia municipaleha voluto disciplinare in maniera adeguata la circolazione stradale per garantire la sicurezza ha emanato un’ordinanza con cui dispone: il divieto di sosta dalle 6 di oggi alle 12 di lunedì 21 nella zona adiacente a Piazza Napoli compresa tra via Spontini e via Gramsci, su Piazza Napoli e su entrambi i lati di via Spontini, a partire da Piazza Napoli per una estensione di 20 m. verso sud; i sottoelencati obblighi e divieti dalle 17 del 20 agosto e fino a fine manifestazione; divieto di transito sulle sottoelencate vie: Gramsci nel tratto compreso tra via Rossini e via San Martino, Piazza Napoli, corsia sud e nord di Piazza IV Giornate di Napoli, via Puccini, via Giovanni XXIII°, nel tratto compreso fra via San Martino e via Pergolesi, via San Martino, ad esclusione dei veicoli diretti al porto turistico e peschereccio e quelli diretti agli hotel della zona, via Spontini, via Bellini; senso unico di marcia, con direzione est – ovest in via Pergolesi e in via Rossini, nel tratto compreso fra via Gramsci e via XX Settembre.