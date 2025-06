Festa del mare e ballo liscio: ecco gli eventi estivi

L’estate 2025 parte col botto a Porto San Giorgio, e la promessa di sindaco e assessori è chiara: non ci si può annoiare nemmeno per un attimo. Nel parco della bella e scenografica Villa Clarice, si è svolta ieri la conferenza stampa per presentare il cartellone delle manifestazioni estive. Al fianco del Sindaco Valerio Vesprini – che, scherzando, ha detto: "Quest’anno vi facciamo ballare anche sotto le stelle!" – erano presenti l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti, l’assessore allo Sport Fabio Senzacqua e l’assessore al turismo Giampiero Marcattili. Quest’ultimo ha specificato come novità rispetto al passato La Notte Rosa su due giornate 25 e 26 luglio anziché in una sola e il festival del mare dall’8 al 18 agosto, una decade piena di eventi tra i quali la festa del mare il 10 agosto con la frittura di calamaretti nella padella gigante.

Tra le manifestazioni tradizionali e di successo rientrano i mercoledì del turista (tutti i mercoledì dal 4 luglio al 28 agosto), visite guidate gratuite ai beni culturali della città con aggiunta del museo della civiltà marinare di recente riapertura. Il 27 giugno, poi, si accendono i riflettori sulla spiaggia con "Lilla on the Beach", torneo di beach volley inclusivo dedicato alla disabilità. Un evento che unisce sport, spirito di squadra e integrazione settore in cui il comune di Porto San Giorgio è molto impegnato con forti investimenti nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nell’allestimento di una spiaggia libera per tutti compresi i portatori di disabilità.

A seguire IL 4, 5 6 luglio irrompe sulla città la grande festa delle pro loco: stand gastronomici, eventi, musica, spettacoli fuochi artificiali: tre giorni all’insegna della tradizione gastronomica e dell’intrattenimento locale, tra profumi irresistibili e musica popolare. Un vero tuffo nella cultura del territorio. Il 14 luglio inoltre, torna l’appuntamento con "Ciliegi Rosa" serate romantiche e frizzanti, dedicate agli amanti del ballo liscio. Piazza Matteotti si trasformerà in una grande pista da ballo sotto le stelle, con note che sanno di nostalgia e sorrisi senza tempo.

Un evento, poi, che si e ripetuto negli ultimi anni in forme diverse e che è promosso dalla CVM (Comunità volontari per il modo", è lo spettacolo del 18 luglio titolato: "Not (t) per i sogni dei bambini" con Ivana Spagna in concerto. Un cartellone senza fine, questa vota l’amministrazione non ha badato a spese, specie per la musica proponendola per tutti i gusti e fasce d’età musica classica, concerti jazz, musica leggera, organistica e bandistica. Anche il teatro ha avuto la sua parte con rappresentazioni classiche ed amatoriali. Per chiudere: " Porto San Giorgio è pronta. L’estate è qui, ed è tutta da vivere".

Silvio Sebastiani