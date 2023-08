Festa del Patrono a Sant'Elpidio a Mare: ora entra nel vivo

Da questo fine settimana, entrano nel vivo i festeggiamenti patronali che occuperanno tutta la prossima settimana. Questa sera, in piazza Matteotti, un evento dedicato ai giovani che rientra anche nella programmazione del MayDay con il concerto in piazza Matteotti, di King Hannah (dalle 21,30). Domani, si cambia totalmente genere in quanto la piazza Matteotti dalle 21,30 (ingresso libero), ospiterà una selezione del concorso Miss Blu Mare, che vedrà sfilare nella passerella allestita nella suggestiva ambientazione della piazza, tante aspiranti reginette di bellezza. Lunedì (ore 21,15, Madonna dei Lumi) per la rassegna ‘E.Sta.Te. Sostantivo Femminile), il quartetto ‘Piano in voce’, composto da Giuseppina Gazzella, Daniela Poli e Matteo Falone alle voci e Miki Romagnoli al piano, presenta ‘Mina canta Battisti… e non solo’, ovvero i brani più iconici della ‘tigre di Cremona’.

Ad aprire la serata, la giovane imprenditrice Alessandra Machella che leggerà un brano sulle donne e parlerà della sua esperienza di lavoratrice autonoma. Il 30 agosto, piazza Matteotti ospiterà il concerto dell’Accademia Organistica elpidiense mentre il 31 agosto, la commedia dialettale con la compagnia de ‘Gli inzoliti’.