Festa del patrono coi ’Tiromancino’

Un vero concentrato di iniziative, di cui il concerto dei Tiromancino è il top, caratterizza questo fine settimana che ci conduce alla festa delle feste del protettore San Giorgio, domenica 23 aprile. Con la speranza che il meteo, dopo aver rovinato la 34esima edizione della fiera dedicata al Santo, non faccia più danni e garantisca belle giornate per consentire la chiusura in bellezza della ricorrenza del Patrono.

A proposito dell’annullamento della fiera il sindaco Valerio Vesprini, nel deciderlo causa maltempo, ha promesso: "In settimana l’amministrazione intende incontrare i rappresentanti delle categorie coinvolte per valutare l’attuazione di future iniziative commerciali". Lo scopo, evidente, è di cercare di far recuperare la giornata di lavoro persa dagli operatori. Intanto sono svariate le iniziative in programma questi giorni fino ad arrivare al concerto dei Tiromancino alle 21,30 di sabato 22 aprile in piazza Matteotti, ingresso gratuito. I Tiromancino è una band romana molto nota e di un certoi valore. Fu fondata nel 1989 dal cantante Federico Zampaglione, che rappresenta un po’ l’anima di essa che non ha mai avuto una composizione fissa. In attesa di ascoltarla la scaletta degli eventi propone: lo spettacolo di prosa ’Momenti di trascurabile (in)felicità)’, di e con Francesco Piccolo e la partecipazione straordinaria di PIF, alle 21,15 di questa sera nel teatro. A seguire, alle 21 di giovedì, incontro su ’Bambini e alimentazione sana’ nella sala Castellani in Corso Castel San Giorgio. Si parlerà di farine che spiegano i promotori dell’iniziativa sono una materia prima importante, presente ogni giorno sulle tavole sotto varie forme.

Si parlerà di farine biologiche e non raffinate e dei benefici legati al loro consumo quotidiano soprattutto in età pediatrica. Insieme a Molino Agostini relazionerà Francesca Raffaelli, nutrizionista Biomed Food. Da ultimo, due appuntamenti venerdì dalle 16,30 alle 18 ’Divertiamoci in biblioteca’ un pomeriggio nella biblioteca civica all’insegna dei libri e della creatività. L’iniziativa è gratuita ma la prenotazione obbligatoria per posti limitati. Poi, sempre venerdì 21 aprile alle 17,30 nel teatro rassegna ’Musica Incantatrice’: arte e duetti dal repertorio di operetta spagnola. Soprani: Stefania Donzelli e Giulia Costantini. Mezzosoprano Daniela Losasso, tenore Yaho Yi, baritono Augusto Brito. Al pianoforte Mari Batslkashvili e Vincenzo De Blasis.

Silvio Sebastiani