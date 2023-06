Festa del patrono San Giovanni Battista: si inizia con il pomeriggio dei ragazzi

Tutto pronto a Rapagnano per i festeggiamenti del patrono San Giovanni Battista. Un programma voluto dalla Pro Loco di Rapagnano con la preziosa collaborazione e il patrocinio del Comune. Festeggiamenti che prenderanno il via dalle 14,30 fino alle 17,30 in via Leopardi con la Event Giochi e Juego organizza infatti giochi da strada, da tavolo e molto altro ancora per portare tanto divertimento ai più giovani che potranno dunque essere parte integrante della festa. Non mancherà l’atteso momento liturgico visto che alle 18 è in programma la santa messa e la solenne processione per le vie con la santa reliquia di San Giovanni Battista che sarà dunque protagonista. Alla fine della parte liturgica inizierà quella propriamente più ricreativa e non solo. Dalle opre 19 infatti presso il Parco Gentili saranno aperti e a disposizione gli stand gastronomici per tutti quanti e dalle 21 ci sarà lo spettacolo musicale, sempre al Parco Gentili, della Vasco & Liga cover band.