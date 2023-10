Festa del patrono, stasera in piazza c’è il concerto dei Nomadi

E’ tempo di festeggiamenti patronali in città e la Pro Loco, col patrocinio del Comune, ha predisposto un programma in cui ce n’è per tutti i gusti. Punta di diamante della festa è il concerto dei Nomadi, gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, che ha appena festeggiato i 60 anni di attività, che continua a confermarsi tra i più seguiti: saranno in concerto (ingresso libero), stasera, in Piazza San Serafino. Nel pomeriggio ci sarà una divertente caccia al tesoro per bambini e ragazzi, in Largo Conti. Domenica al mattino, durante la celebrazione della Messa nella chiesa di San Serafino, insieme ai 25 anni di sacerdozio di don Tarcisio Chiurchiù (oggi parroco nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Porto Sant’Elpidio), saranno festeggiate le coppie che tagliano il traguardo dei 25, 40, 50 e 60 anni di matrimonio; alle 15, il torneo di burraco ‘open’ nella Casa delle Associazioni, mentre al teatro La Perla, alle 15,30, ci sarà il festival canoro ‘La spiga d’oro’, per bambini da 5 a 17 anni, con ospiti i Carillon Dance Experience. L’11 ottobre, ‘Sketch a Km 0’ degli Indimenticabili (ore 21,30, La Perla). Il 12 ottobre, giorno di San Serafino, la fiera patronale; alle 20,30, la messa con la processione accompagnata dalla Banda Omero Ruggieri. Il programma religioso prevede lunedì un incontro formativo su San Francesco (ore 21,15) e, nell’Oratorio San Giovanni, martedì proiezione del docufilm ‘The letter’ e dibattito su economia ed ecologia (ore 21,15)