Festa del patrono tra sacro e profano

La festa patronale in onore della Beata Vergine del perpetuo soccorso, una tradizione antica fatta di musica, cultura, occasione d’incontro e tanto divertimento. Per Grottazzolina si tratta della festa più sentita e storica del paese, che si svolgerà nel centro storico alternando varie iniziative, con il paese addobbato a festa con luminarie a tema, con i classici botti, le esibizioni live di gruppi musicali e stand gastronomici, da sottolineare che tutti gli appuntamenti saranno aperti al pubblico. La manifestazione è organizzata dal Comitato festeggiamenti ‘Beata Vergine del Perpetuo Soccorso’ in collaborazione con le altre associazioni del paese. Si parte oggi alle 19 presso la sala consiliare in municipio per la presentazione di un libro dall’emblematico titolo: ‘Un altro raggio di sole’ di Alessandra Perugini; voluto dalla Consulta giovanile, dal Comitato festeggiamenti e dall’associazione ‘Combattenti e Reduci’.

La storia è ambientata nel periodo della II guerra mondiale in occasione della Liberazione, che a Grottazzolina viene ricordata con una rievocazione storica denominata ‘Grottazzolina 1944’. L’occasione è un bel viatico per la festa del 2 giugno; e si racconterà la storia di una ragazza marchigiana nubile rimasta incinta in un mondo che mette da parte le donne e che è in preda agli orrori delle leggi razziali e della guerra. La protagonista, tra le macerie di un’umanità che perde i propri valori trarrà la forza per ricostruire la sua vita e il suo futuro, attingendo a risorse che non sapeva di possedere. A margine della presentazione del libro ci saranno gli interventi degli alunni della scuola media ‘Pupilli’, che presenteranno un lavoro dedicato al partigiano Enrico Bellesi e l’esposizione dei disegni dedicati alla festa patronale da parte degli alunni di elementari e medie.

Il programma proseguirà con tante occasione d’incontro: domani 30 maggio alle 21,30 concerto spettacolo con il gruppo ’90 Mania’, sabato 31 maggio alle 21,30 del comico Nino Frassica accompagnato dalla Los Plaggers Band. Domenica 1 giungo in tre diverse occasione nel centro storico alle 16, 17,30 e 20,30 ci sarà l’’esibizione della fanfara dei Bersaglieri e in serata concerto spettacolo dedicato a Ennio Morricone. A chiudere il programma lunedì 2 giungo alle 21,30 esibizione comico musicale con Gianluca Fubelli in arte Scintilla Scintilla e Gianluca Impastato.

Alessio Carassai