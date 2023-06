Festa del Tarantelli e saluto speciale a Franca Romagnoli

Una bella festa, con tanto di rappresentazione di sketch teatrali che hanno visto protagonisti gli studenti, ha concluso l’anno scolastico dell’Istituto professionale alberghiero Tarantelli, al teatro ‘Cicconi’, presenti oltre ai docenti, la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, il sindaco Alessio Pignotti e la consigliera provinciale Pisana Liberati. Una bellissima mattinata passata all’insegna di divertenti performances da parte dei ragazzi anche se, sul finale, è prevalsa su tutti l’emozione per un omaggio che studenti e insegnanti hanno voluto tributare a Franca Romagnoli, vice dirigente per il polo Urbani al Tarantelli che, da qualche settimana, si è trasferita a Roma, come segretaria particolare del Sottosegretario Paola Frassinetti, al Ministero Istruzione e Merito. La Romagnoli è stata chiamata sul palco e fatta accomodare, spalle al pubblico, per poi far partire una canzone dal testo riadattato per lei e, man mano che le note scorrevano, gli studenti sono saliti in massa sul palco, circondandola, sorprendendola ed emozionandola.