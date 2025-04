Festa della Liberazione: "Viva l’Italia antifascista" e poi si canta ’Bella ciao’. Riconoscimenti agli studenti

Non c’è notte talmente buia da impedire all’alba di tornare, torna da 80 anni l’alba del 25 aprile e ogni volta è una rinascita, un respiro che ricomincia. Fermo ha celebrato ancora una volta la festa della liberazione, in piazza dopo la posa della corona d’alloro è esploso un grido e un applauso: "Viva l’Italia antifascista", e poi il canto che appartiene a tutti, Bella ciao. È il giorno che racconta la storia di quei giovani e giovanissimi che hanno preso la montagna per difendere il futuro, che hanno scelto di stare dalla parte giusta e spesso hanno speso la loro stessa vita. A tutti loro pensa Paolo Scipioni, presidente dell’Anpi provinciale, nel suo discorso all’auditorium San Filippo, davanti a tante autorità e a tantissimi cittadini, pensando a Mario, Bruno, Amedeo, Joyce, Ada, Zeno, Enrico e tutti gli altri: "Tutti hanno fatto la loro parte perché noi oggi potessimo godere a grandi sorsi della libertà. Purtroppo quelle conquiste sono sempre messe in discussione, si perdono ogni volta che si registrano vittime del caporalato nei campi, persone che muoiono di fatica per pochi euro l’ora. Ogni volta che comincia un’altra guerra, ogni volta che perdiamo umanità. C’è chi ha lottato per la libertà e chi no, ma la libertà è arrivata per tutti. Oggi tutto sembra uguale e non si capisce bene da che parte si sta. In questi giorni celebriamo una persona che più di tutti ha teso le mani verso i migranti, che ha visto negli altri il volto di Gesù: Papa Francesco. L’antifascismo non è uno slogan, siamo tutti noi, ore e sempre, resistenza". Il sindaco Paolo Calcinaro ha ricordato il bisnonno Dante Borsoni cacciato dal fascismo da Ancona, costretto a riparare a Fermo dove ha fatto il maestro elementare: "Ognuno ha pagato una quota personale a quella storia, questa festa, che abbiamo sempre vissuto con sobrietà, è anche un momento intimo e profondo, per pensare che non si deve mai abbassare la guardia".

Accorato e sentito il discorso del prefetto Edoardo D’Alascio: "Dobbiamo tutti essere dei testimoni, ogni giorno della nostra vita e non solo alle date simboliche, ci dobbiamo impegnare tutti i giorni per trasmettere valori e idee ai nostri giovani. Occorre essere attenti agli altri, all’inclusione, alla libertà, a chi ha bisogno. Oggi ricordiamo anche Ada Natali, prima sindaca donna d’Italia, in lei si conciliano i valori di resistenza e di rinascita. E ripensiamo ai valori che hanno costituito l’Europa, oltre i nazionalismi, mettendo sempre al centro la dignità della persona umana". Il presidente della Provincia Michele Ortenzi rappresenta un territorio medaglia d’oro al valore civile: "Abbiamo bisogno di forza per portare avanti la memoria e rendere attuale quella lotta". Il senatore Francesco Verducci ha ribadito: "In quegli anni c’è stato chi ha avuto il coraggio di mettersi dalla parte giusta della storia, si costruiva un tempo nuovo in cui tutti hanno avuto gli stessi diritti. Il sacrificio di quei giovani ha permesso di costruire la Costituzione, di abbattere muri per consentire a ciascuno oggi di realizzare quello che ha nel cuore". Parole e valori che sono arrivati ai giovani, l’Anpi da cinque anni assegna il premio intitolato a Ada Natali, per gli studenti che si siano cimentati in lavori dedicati alla Resistenza. Il premio è andato alle classi 3E e 3F della scuola media di Servigliano, a guidarli il docente Federico Tortelli, tutti hanno dato voce ai prigionieri e ai partigiani che hanno resistito e lottato nel fermano, nel campo di prigionia, in una terra che ha custodito i segni del dolore e della rinascita, per sempre. Premiato anche Stefano Lazzaretto dell’Iti.

Angelica Malvatani