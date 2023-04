Festa della polizia a Montegiorgio Moto, unità cinofile e crime bus

La polizia di Stato celebra oggi il 171° anniversario della fondazione nella magnifica cornice del teatro comunale Alaleona di Montegiorgio. Una scelta, quella del comune della media Valtenna, che ha lo scopo di sottolineare la vicinanza degli uomini e delle donne in divisa a tutto il territorio fermano. "Esserci sempre" è lo slogan che ben interpreta la mission della polizia di Stato e la determinazione ad essere sempre vicini alle istanze dei cittadini e soprattutto delle fasce deboli.

A partire dalle 10 all’esterno del Teatro saranno presenti alcuni stand che favoriranno la conoscenza, per grandi e piccini, delle attività svolte dalla polizia di Stato. In particolare saranno presenti, oltre alle moto e alle unità cinofile, lo stand della polizia scientifica e il crime bus, con all’interno l’allestimento di una vera e propria scena del crimine.

La cerimonia proseguirà poi in teatro con l’intervento del questore di Fermo, Rosa Romano, le premiazioni dei poliziotti che si sono distinti in servizio e la consegna dei riconoscimenti agli alunni degli istituti scolastici che hanno partecipato alla sesta edizione del progetto concorso della polizia di Stato, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, ’PretenDiamo Legalità’.

E’ previsto anche un intrattenimento musicale per gli ospiti offerto dall’orchestra di fiati ’Insieme per gli altri’ diretta dal maestro Emiliano Bastari. L’iniziativa sarà aperta al pubblico.

