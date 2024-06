Festa della Repubblica. I ragazzi del Pergolesi in concerto per Mattarella

Una festa importante in un luogo importante: il 2 Giugno, giornata per celebrare la nascita della Repubblica, coincide tradizionalmente con una cerimonia molto sentita, soprattutto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non manca mai di sottolineare l’imprortanza delle nuove generazioni nella nostra società. E al Quirinale, con la Jam Orchestra Giovanile, quest’anno c’erano anche gli strumentisti e i Maestri del Conservatorio Pergolesi.

"Insieme nella musica, facciamo conoscere la nostra istituzione universitaria" ha commentato entusisasta il direttore Piero Di Egidio. A Roma domenica nel cortile d’onore del palazzo del Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, si è esibita la Jam Orchestra Giovanile di Fiati dell’Anbima, associazione nazionale bande musicali sezione Marche diretta dal maestro Michele Mangani.

L’esibizione ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di strumentisti provenienti dal Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo. Tra questi, gli alunni e le alunne del maestro Luca Cognigni: Michele Andrenacci, Liang Qu, Filippo Cognigni, Valentino Capri, Arianna Pallotta e Alessandro Azzurro. Con il maestro Rinaldo Strappa c’erano: Vincenzo Scavuzzo, Maria Elisa Palermi. Con la maestra Teresa Spagnuolo, Davide Formentini e con la collega Lucy Edna Derosier Lorenzo Passamonti. Quindi con il maestro Giampaolo Antongirolami c’era Sofia Maria Luciani mentre con il maestro Massimo Mazzoni, Andrea Mancuso. "L’esibizione molto apprezzata dal Capo dello Stato e dai rappresentanti istituzionali, ancora una volta mette in risalto la presenza sul territorio della nostra istituzione universitaria musicale e l’importanza del buon rapporto che intercorre tra la stessa e l’ambiente delle Bande Musicali, da cui provengono molti dei nostri studenti – ha detto il direttore Piero Di Egidio – L’auspicio è che si crei sempre più un rapporto di crescita tra le due entità culturali per incentivare chi inizia lo studio dello strumento in banda per diletto e nel tempo vuole trasformarlo in una professione".