Festa della Repubblica, tutto il programma

Un giorno importante, un momento per ricordare il passato e per tenere vivo il senso di una comunità e di una democrazia. Verrà celebrato domani, 2 giugno, il 77° anniversario della Repubblica Italiana, ricorrenza che sarà contestualmente ricordata a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, e in tutte le province d’Italia a cura dei prefetti della Repubblica. Il programma delle iniziative andrà ad arricchirsi con un concerto lirico sinfonico, organizzato presso il teatro dell’Aquila dall’Associazione Musicale Amadeus e patrocinato dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune, con cui si darà avvio alle celebrazioni, anticipando ed introducendo la cerimonia ufficiale, questa sera alle 21,15 con ingresso gratuito previa prenotazione alla biglietteria del teatro. Il 2 giugno, invece, giorno della ricorrenza, avrà luogo, come di consueto, al Girfalco la celebrazione ufficiale con la solenne messa in cattedrale, alle 10, alla presenza dell’arcivescovo Pennacchio, e la successiva cerimonia dell’Alzabandiera e della deposizione della Corona dinanzi al Monumento ai Caduti. Non mancherà, inoltre, un momento di raccoglimento in piazza del Popolo dinanzi alla targa commemorativa ivi presente. A seguire verranno consegnate le Onorificenze al "merito della Repubblica Italiana" al Palazzo del Governo.

Per il pomeriggio la festa si sposta alla Comunità di Capodarco, per una celebrazione organizzata con la collaborazione del Koinè journal. L’iniziativa vale come momento di promozione della campagna avviata da don Vinicio Albanesi per la promozione di un welfare umano, con il dibattito ’Percorsi Creativi’, sul mondo del lavoro, ospite anche il presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani, con Marco Bentivogli, presidente di Base Italia. A seguire ‘Nostromo’ in concerto, per arrivare poi in serata con il dj set di Dj Vinicio.