Festa dell’albero a Falerone, ecco le piante per i nuovi nati

Nonostante le condizioni meteo incerte, si è tenuta ieri mattina presso il parco di San Paolino di Falerone la cerimonia della Festa dell’Albero. Una ricorrenza che si rinnova ogni anno a Falerone e che richiama le famiglie del paese. Infatti, l’iniziativa ha una duplice funzione: da un lato sensibilizzare le future generazioni al rispetto dell’ambiente oltre a ricordare la preziosa funzione che gli alberi svolgono all’interno dell’ecosistema; dall’altro nell’occasione vengono assegnati ai nuovi nati della comunità faleronese le piante appena messe a dimora, con i genitori che divengono a tutti gli effetti tutori di queste nuove piantine.

L’iniziativa promossa dall’associazione ‘San Paolino’, in collaborazione con il Comune, ha preso il via da qualche anno e ieri mattina intorno alle 10 è stata riproposta. Dopo il saluto delle autorità c’è stata l’assegnazione delle piantine ai nuovi nati. Infatti, su ogni nuova pianta messa a dimora è stata posta una targa di identificazione con nome e data di nascita del bambino. Una cerimonia molto semplice che però offre una bella occasione per rinsaldare nelle future generazioni il rispetto per l’ambiente.

Nonostante le temperature non proprio miti, al termine della cerimonia alcuni intervenuti si sono trattenuti nel parco di San Paolino per concedersi una passeggiata in compagnia dei figli e degli amici a quattro zampe. Una bella occasione per consolidare in famiglia una bella tradizione di educazione civica e per festeggiare la pasquetta.

a. c.