Festa dell’albero anche nelle scuole:: "Le piante sono utili o fastidiose?"

Anche quest’anno la Festa dell’albero (in programma domani, dalle ore 10, in Piazza Garibaldi) vede coinvolti tutti i cittadini elpidiensi, quartieri, associazioni, scuole "in un abbraccio di solidarietà verso questa festa che ci ricorda quanto l’albero sia una delle creature più altruiste" dice il Circolo di Legambiente. In questa settimana, undici scuole hanno aderito all’iniziativa.

"Le scuole materne Aladino, Arcobaleno, Coccinelle, Grillo Parlante, Peter Pan e Sacra Famiglia hanno presentato una canzoncina o una filastrocca, mentre le primarie De Amicis, Pennesi e Rodari hanno preparato lavoretti e canzoncine. La scuola primaria di secondo grado Galilei – continua Legambiente – ha realizzato 2 grandi alberi disegnandoci gli uccelli che vi trovano riparo, mentre al polo Urbani 3 prime classi hanno presentato elaborati sui grandi temi del Cambiamento climatico, della biodiversità, dei boschi urbani e della deforestazione. Infine si sono interrogati sul fatto se gli alberi in città siano più utili o più fastidiosi".