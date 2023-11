Festa dell’Albero e protesta per le tamerici

"Il 21 novembre in Italia si festeggia la Giornata nazionale degli alberi con l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani".

E’ l’incipit della lettera che l’assessorato all’ambiente del Comune di Porto San Giorgio ha inviato ai nuovi concittadini sangiorgesi nati nel 2023 e registrati all’anagrafe entro il 15 ottobre, invitandoli, insieme alle loro famiglie, a partecipare alle ore 9,30 di domenica 26 novembre all’iniziativa che si terrà nel parco di Villa Colli, a Pian della Noce.

Curiosa combinazione: più o meno alla stessa ora di domenica 26 novembre è in programma sul lungomare sud una manifestazione promossa dalle associazioni ambientaliste per “salvare” la sessantina di tamerici esistenti nello stesso lungomare sud che si diceva sarebbero state abbattute per creare dei parcheggi.

Pare, però, vi sia stato un ripensamento per cui si preferirebbe “spostarle” invece che “abbatterle”. Pertanto due iniziative con lo stesso proposito di fare festa alle piante: "La ricorrenza – prosegue la missiva ai nuovi nati nel 2023 – invita a riflettere sull’importanza di rispettare gli alberi e, più in generale, l’ambiente. Abbiamo organizzato una festa durante la quale ti dedicheremo un nuovo albero su cui verrà apposta una targhetta con il tuo nome".

L’attuale amministrazione, dà attuazione alla cosiddetta legge Rutelli che impone ad ogni Comune di porre a dimora un albero per ogni neonato. Il parco di Villa Colli sarà arricchito da oltre 60 essenze arboree (tante quanti i nuovi nati nel 2013) in una giornata in cui si vuole favorire la più ampia partecipazione. Protagonisti della festa, oltre ovviamente ai neonati, saranno lecci, alberi di giuda e bagolari, appositamente selezionati e messi a disposizione gratuitamente dai vivai forestali Assam, l’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, all’interno di un progetto di conservazione delle specie autoctone della nostra regione. Un supporto prezioso e concreto, poi, arriverà dal gruppo scout Agesci che aiuterà i presenti nella messa a dimora delle piante: "L’albero, come l’uomo, nasce, cresce, mette le radici. Dedicarne uno ad una nuova vita è un gesto importantissimo oltre che simbolico – sottolinea l’assessore all’ambiente Fabio Senzacqua -. La manifestazione vuole celebrare l’importanza dell’ambiente e sensibilizzare la popolazione, in particolar modo i più piccoli".

Silvio Sebastiani