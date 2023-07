Festa delle Confraternite a Sant’Elpidio a Mare

Sono stati tutti molto partecipati gli eventi della 15esima edizione della Festa delle Confraternite elpidiensi in onore del patrono, il beato Pier Giorgio Frassati. Alla messa in Collegiata, celebrata da don Iginio Marcelli, hanno portato il saluto il sindaco Alessio Pignotti e il commissario regionale della Confederazione delle Confraternite d’Italia, Giovanni Martinelli. La festa si è conclusa con la messa nel parco dell’Oratorio della Madonna dei Lumi, presieduta da don Andrea Bezzini, delegato arcivescovile per le Confraternite.