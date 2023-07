Festa delle Opere, 'Il gusto del futuro' celebra 30 anni di Cdo Marche Sud

’Il gusto del futuro’, è il tema della Festa delle Opere della Compagnia delle Opere Marche Sud che si svolgerà a partire dalle 19.30, presso Villa Il Cannone a Marina Palmense. "Festeggiamo insieme – ha detto il presidente della Compagnia delle Opere Marche Sud, Emanuele Frontoni (nella foto) – il nostro trentennale parlando del ’gusto del futuro’, con un manifesto, disegnato da Luca De Minicis, che rappresenta trenta spirali, una per ognuno dei nostri anni: un’immagine simbolica come quella che il padre di Luca, Giuliano De Minicis, realizzò per la festa dei venticinque anni. Parleremo, attraverso numerose testimonianze, del lavoro, che è una nostra responsabilità nei confronti della società in cui viviamo". Testimoni del loro lavoro e di quanto incida sulla società saranno la dottoressa Michela Coccia del Centro Clinico NeMO di Ancona, tra i fisiatri esperti per la presa in carico e trattamento delle persone con malattia di Charcot-Marie-Tooth o CMT e lo chef Nikita Sergeev, dal 2013 proprietario e chef del ristorante "Arcade" nel centro storico di Porto San Giorgio. È prevista anche la partecipazione del Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini. "Abbiamo dedicato al lavoro molta attenzione quest’anno – aggiunge Massimiliano Di Paolo, direttore di Cdo Marche Sud – come di consueto, perché dal nostro punto di vista questo tema racchiude innumerevoli sfaccettature di natura economica, sociale e culturale. Per questo, interverranno alla Festa delle Opere, non solo come graditi ospiti ma come testimoni, numerosi protagonisti dei nostri incontri".