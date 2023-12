Festa dell’Immacolata con spettacolo e stand gastronomici

Grazie alla collaborazione fra il Comitato festeggiamenti della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso e la Pro loco di Grottazzolina, domani in occasione della festa dell’Immacolata, si terrà una doppio evento. Alle 12 in piazza Matteotti saranno aperti gli stand gastronomici con specialità vincisgrassi ed altri piatti locali (con possibilità di asporto); mentre alle 21 nella sala John Lennon, si terrà lo spettacolo ‘Il venditore di palloncini’, un programma dedicato ai più piccolo dove i presenti saranno parte integrante dello show e saranno chiamati loro stessi a cantare e giocare con l’animatore. Ovviamente in serata saranno accese anche le luminarie, una tradizione antica a Grottazzolina che invita residenti e visitatori a farsi trasportare nel clima delle feste natalizie. Grazie all’impegno dell’Amministrazione e delle associazioni, saranno molte le iniziative che si terranno fino alla fine di gennaio.