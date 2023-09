Festa dello Sport a Porto San Giorgio: Esibizioni e Prove all'Aperto

Il cartellone estivo diì quest’anno non poteva non concludersi che con una grande festa: allo scopo è stata scelta quella dello sport che domenica pomeriggio ha suscitato allegria ed acceso l’entusiasmo soprattutto tra i giovani i quali hanno avuto la possibilità di esibirsi in pubblico nella disciplina sportiva preferita e per la quale magari sta seguendo dei corsi on la società di riferimento. Porto San Giorgio ha un indice molto alto tra coloro che si dedicano allo sport e la popolazione totale. Inoltre è una città in cui è possibile praticare pressoché tutti i tipi di sport: dal basket alla pallavolo, dalla vela al tiro con l’arco, dalla danza alle arti marziali, dall’atletica al tiro della fune, dal pattinaggio alla ginnastica artistica, dal calcio al tennis, dalle bocce al pugilato. Sono state più di trenta le associazioni che domenica hanno aderito alla festa. Ognuna di esse ha allestito uno stand sul lungomare mettendo bene in mostra i colori sociali, le immagini delle iniziative sviluppate e, in bella vista, i premi ed i trofei conquistati. Inoltre negli stand venivano fornite informazioni sul tipo di attività svolta distribuito materiale pubblicitario e spiegate le modalità di iscrizione. Una festa dello sport inclusiva se si considera che ha avuto il patrocinio significativo da parte del Comitato italiano Paralimpico. Tra le novità di quest’anno le attività in spiaggia ed in acqua: le due spiagge libere del lungomare centro, infatti, hanno ospitato vari sprt tra cui beach volley, acqua gym, sub e vela: “L’evento – chiosa il sindaco, Valerio Vesprini - era all’insegna dell’attività fisica e della salute, dei principi e dei valori dello sport. Il ringraziamento va a chi ha collaborato con entusiasmo nell’organizzazione dell’iniziativa e, prima ancora, alle associazioni che hanno subito aderito. E’ solo grazie alla loro partecipazione se Porto San Giorgio ha potuto essere per un giorno un grande e bellissimo centro sportivo a cielo aperto”. Altre attività legate alla festa dello sport: dalle 9 alle 12 di domenica mattina torneo di basket all’arena Europa, nel giorno precedente, sabato, torneo amatoriale di tennis.