Festa dello sport. Dal match volley agli stand

Oltre ottocento spettatori per la prima volta della Yuasa Battery al pala Savelli di Porto San Giorgio, l’occasione è il secondo di tre test amichevoli con la Lube Civitanova in quello che sarà un derby marchigiano nella massima serie. Un evento cui non sono assolutamente volute mancare le autorità locali con il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini e il suo assessore Fabio Senzacqua a fare gli onori di casa insieme al presidente del Coni Fabio Luna e al consigliere regionale Marco Marinangeli. Il palazzetto dello sport infatti apre la ’Festa dello sport’, con la possibilità di assistere ad un allenamento congiunto delle formazioni di Volley Superlega Yuasa Grottazzolina e Lube Civitanova. Per la compagine grottese l’evento assume un significato particolare, essendo la prima volta che gioca sul parquet dell’impianto in cui disputerà le gare interne di campionato. Atmosfera bella e intensa, già con qualche segnale e qualche spunto di quello che si potrà vedere successivamente nel corso della stagione con i tre primi set sempre molto equilibrati. La spunta la Lube per 3-1 ma le indicazioni per la Yuasa sono decisamente interessanti con il rammarico per un terzo parziale gettato al vento sul vantaggio di 22-19 e perso 23-25. Una macchia in una prestazione che comunque convince in generale e apprezzata anche dal pubblico che ha esultato in maniera convinta per il secondo set portato a casa. Nel terzo Medei inserisce Dirlic opposto, Larizza e Tenorio al centro mentre Poriya entra in quattro, con il resto della formazione che non varia, nel quarto spazio Lisotto come libero e Orduna in palleggio. Grotta che si schiera in campo con il sestetto base con Petkovic opposto a Zhukouski, Antonov e Fedrizzi in banda con Demyanenko e Mattei al centro, Marchisio è il libero. Nel quarto set spazio a Copparoni, Marchiani, Cubito e Cvanciger. Si chiude 25-11 per la Lube che vince anche questo secondo test amichevole prendendosi l’abbraccio finale del pubblico di Grotta in una giornata speciale. Si continua oggi pomeriggio con il torneo di basket all’arena Europa, ma la grande festa sarà domani. A partire dalle 15 nel tratto centrale del lungomare ognuna delle 43 associazioni sportive partecipanti alla Festa dello sport allestirà uno stand, mettendo in mostra i trofei conquistati, distribuendo materiale pubblicitario, fornendo notizie sull’attività svolta e, dove possibile, anche eseguendo delle esibizioni.

Roberto Cruciani