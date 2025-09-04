Festa dello Sport e omaggio a Gaetano Scirea

Al Palazzo del Turismo, al numero 1 di via Oberdan, è stata presentata l’edizione 2025 della Festa dello Sport. È qui che trova spazio la mostra dedicata al calciatore Gaetano Scirea, inaugurata simbolicamente il 3 settembre, giorno del trentaseiesimo anniversario della sua scomparsa, e cuore pulsante di una conferenza stampa che ha visto riuniti vertici del Coni, società sportive e amministratori. In apertura, la moglie del campione, Mariella, collegata da remoto, ha emozionato i presenti: "Sono orgogliosa di quello che state facendo. Credo che Gaetano sorrida felice di questa manifestazione. Con questa mostra vogliamo ricordare anche Salvatore Giglio, fotografo che è stato vicino alla nostra famiglia ed è stato un uomo eccezionale".

L’intervento dell’ex dirigente sportivo Luciano Moggi ha aggiunto un ulteriore ricordo: "Scirea è prima di tutto un uomo vero e poi un grande giocatore. Non è secondo a nessuno. Fate bene a celebrarlo". La mostra raccoglie maglie originali di Del Piero, Maradona ed altri grandi campioni e le fotografie storiche firmate Giglio, per oltre quarant’anni fotografo ufficiale della Juventus. Ma la Festa dello Sport guarda anche avanti. "Questa è la vostra festa – ha sottolineato l’assessore Fabio Senzacqua rivolgendosi alle società sportive – senza il vostro lavoro non esisterebbe". Quest’anno saranno oltre cinquanta le associazioni presenti sul lungomare, trasformato in una palestra a cielo aperto con più di venti discipline sportive in dimostrazione. Per ospitarle tutte il villaggio si estenderà sia verso sud, che verso nord.

Il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, ha rimarcato i numeri della regione: "Siamo ai vertici nazionali per società e tesserati in rapporto agli abitanti. Più ragazzi portate nelle palestre, più ragazzi vincono quella medaglia invisibile che è quella dei valori". Accanto a lui, il nuovo delegato provinciale Renato Camilli ha aggiunto: "Le società fanno un lavoro enorme. La sede riattivata a Fermo sarà un punto di riferimento per il territorio". Spazio anche alla salute, con il convegno "Corpo in movimento, vita in salute", in programma venerdì 6 settembre alla Sala Castellani, organizzato con Sport e Salute.

A chiudere la presentazione il sindaco Valerio Vesprini: "Questa festa è nata sotto il mio assessorato e oggi vederla crescere è un orgoglio. Lo sport non è solo benessere e socialità, ma anche turismo ed economia: senza le società nulla di questo sarebbe possibile". Poi l’annuncio di due eccellenze cittadine: "Il martellista Giorgio Olivieri, convocato ai Mondiali di Tokyo, e Massa, primo schermitore paralimpico delle Fiamme Gialle".