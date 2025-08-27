Festa dell’Unità a Montegranaro

Arriva all’edizione numero 54 e si conferma una delle più longeve della regione, la Festa dell’Unità di Montegranaro che, anche quest’anno, sul finire dell’estate, torna all’Arena Estate, dal 28 al 31 agosto e dal 4 al 7 settembre, a proporre serate fatte di buon cibo, musica, ballo e i tradizionali momenti di approfondimento politico, quest’anno con un ampio focus sulle elezioni regionali. "La manifestazione avrà ospiti di rilievo – afferma la segretaria di Circolo, Maria Ercolani, con accanto i consiglieri comunali Chiara Croce (anche candidata al consiglio regionale) e Riccardo Strappa (anche consigliere provinciale) –, a cominciare dalla prima serata, il 28 agosto, in cui parleremo di aree interne con l’on. Augusto Curti; il 29 agosto avremo Marco Tarquinio (già direttore Avvenire) che dialogherà di Europa con il candidato presidente Matteo Ricci; il 30 agosto, Sandra Amurri affronterà le vicende legate alla Svem con la candidata consigliera regionale Chiara Croce; il 31 agosto sarà la volta di Cecilia Guerra, della segreteria nazionale del Pd che insieme alla Cgil affronterà il tema cruciale del lavoro. Nella seconda settimana, spazio anche alla politica locale e provinciale, mentre il 6 settembre, sarà ospite Marta Bonafoni, che dedicherà il suo intervento al terzo settore". Accanto ai dibattiti, la Festa dell’Unità rinnova la sua tradizione culinaria, con l’ottima cucina popolare e i piatti forti che l’hanno resa famosa: stoccafisso, trippa, frascarelli e altre prelibatezze. Tutte le sere, post dibattito politico, musica e spettacoli.

m.c.