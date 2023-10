Festa dell'Unità a Sant'Elpidio a Mare: scambio di idee del Pd su tutti i temi

Un confronto a tutto tondo, dalle tematiche più prettamente cittadine, a quelle regionali e nazionali, fino al tema mondiale della guerra israelo palestinese: di tutto questo si parlerà tra oggi e domani nella Festa dell’Unità promossa dal Pd elpidiense per dare vita a ‘Uno scambio di idee’ come recita lo slogan. "Ringrazio per la loro presenza e per aver accettato il nostro invito tutti gli esponenti locali, regionali, parlamentari che interverranno agli incontri dibattito", dice Loredana Marziali, segretaria Pd elpidiense. Dalle 16.30, nel piazzale della bocciofila, si comincia con l’intrattenimento musicale cui segue, alle 18, il dibattito su ‘Quale futuro per Sant’Elpidio a Mare?’ con la Marziali e il gruppo consiliare del Pd, ovvero Fabiano Alessandrini, Roberto Gallucci e Mirco Romanelli.

Alle 19 si parlerà della guerra israelo palestinese con Giulio Silenzi (presidente Associazione Marchigiana amici della Palestina ‘Namar Hammad’) e Anna Morrone (Unosguardosulmondo Geopolitics). Domani, alle 18, ecco ‘Le promesse non mantenute dai governi di centrodestra’ con l’onorevole Augusto Curti, Anna Casini, Fabrizio Cesetti (consiglieri regionali) e Luca Silenzi (Cgil Fermo). Alle 19, infine, un dibattito sul Pd e un futuro da costruire insieme, moderato da Gioia Corvaro (Pd Fermo).