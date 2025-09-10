"Festa dell’Unità cuore pulsante del progetto politico e della comunità"

La 54esima Festa dell’Unità di Montegranaro si è confermata un appuntamento di riferimento a livello politico, quest’anno ancor di più vista la concomitante campagna elettorale per le regionali. Ma è stata anche l’occasione per volontari, iscritti e simpatizzanti, per confermarsi "come cuore pulsante del nostro progetto politico e della nostra comunità" riconosce la segretaria locale, Maria Ercolanoni al termine di due settimane di festa che hanno visto una partecipazione numerosa, di gente proveniente anche dal comprensorio, "che ha creato un clima di confronto, festa e partecipazione democratica".

Anche quest’anno, la Festa dell’Unità si è caratterizzata anche per la levatura dei politici ospiti: il candidato a presidente della Regione, Matteo Ricci, il sindaco di Roma, Roberto Gualteri, l’europarlamentare Marco Tarquinio, gli on. Augusto Curti, Laura Boldrini, Maria Cecilia Guerra, la consigliera regionale Marta Bonafoni, la giornalista Sandra Amurri, i vertici provinciali della Cgil e poi, la politica locale con i consiglieri di Avanti Montegranaro, a partire da Chiara Croce, candidata al consiglio regionale (unico assente Aronne Perugini). "La grande partecipazione e l’interesse dimostrato a tutti i temi trattati sono motivo di orgoglio e stimolo a continuare il nostro lavoro sul territorio, con ancora più forza e convinzione" conclude la Ercolani.