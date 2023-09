Festa di decennale a Montegranaro: una cittadinanza unita

Quello della Banda Omero Ruggieri, è stato un decennale festeggiato con una bella e allegra festa che ha animato non solo il centro storico ma ha coinvolto tutta la città, grazie alla sfilata dei sei corpi bandistici ospiti. Organizzato dall’Associazione Banda Musicale ‘Omero Ruggieri’, il decennale è stato l’occasione per dare il giusto merito a una gran bella realtà della città, in primis ai bandisti, e poi a chi negli anni ha sostenuto questa bella realtà cittadina, oltre alle scuole cittadine da dove tutto è cominciato (16 anni fa) con quella che, all’inizio, era la Junior band con il coinvolgimento di tanti giovanissimi, entusiasti, musicisti. L’evento sono intervenute le bande di Santa Vittoria in Matenano, di Montegiorgio, di Falerone con le Majorettes e la Banda Musicale Madonna del Ponte – Gubbio, è stato patrocinato dall’amministrazione comunale, dall’Anbima oltre che da Granarium, Pro Loco cittadina e Agesci.

"Un ottimo lavoro quello svolto dal presidente Armando Mariani e dai suoi collaboratori – si è congratulato il sindaco Endrio Ubaldi – per

mantenere vivo l’interesse e la passione verso questa

attività musicale che rappresenta un valido

punto di riferimento e di aggregazione per tanti giovani".