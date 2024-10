Festa di San Crispino: concerto e fiera

Arriva il momento più atteso della festa di San Crispino, con il tradizionale binomio concerto-fiera. Questa sera a scaldare piazza Garibaldi dalle 21.30 ci sarà Max Gazzè con il suo tour "Musicae Loci", accompagnato dall’orchestra Mirko Casadei. Brani rivisitati, tormentoni, ma anche tanta esplorazione musicale andranno in scena, dando vita ad uno spettacolo dinamico, completo e versatile, in pieno stile Gazzè. Musicae Loci è già un classico nel tabellone degli eventi live della penisola, ospitarlo anche a Porto Sant’Elpidio è sinonimo di continuità con tutti gli altri show musicali che hanno accompagnato l’estate elpidiense, dove protagonisti sono stati Alfa, Clara e Dargen D’Amico. La linea seguita dall’amministrazione comunale per l’intrattenimento è chiara: nomi di tendenza e di alto livello, alternando certezze a nuovi volti. In questo caso Max Gazzè rappresenta la certezza, con i suoi 12 album pubblicati e le numerose partecipazioni a Sanremo, oltre alle indimenticabili hit come "Ti Sembra Normale" e "La Vita Com’è", per anni passate in radio e prime nella classifiche airplay.

La serata continuerà con lo spettacolo pirotecnico, presso la spiaggia adiacente all’area ex Orfeo Serafini, e dopo la mezzanotte con l’esibizione de "Gli Spaghetti a Detroit" in via Cesare Battisti presso Torrefazione Trobbiani: un habitué del sabato di San Crispino, che anche in questa edizione viene riproposto con grande attesa da parte degli appassionati del gruppo elpidiense. Domani, invece, sarà la volta della tanto attesa fiera con oltre 300 espositori lungo le vie del centro.

Dalle prime luci del giorno fino alla sera, fiumi di persone sono attese in città, come da tradizione, per approfittare delle occasioni e di un mercato irripetibile durante l’anno. Una festa che lega generazioni differenti e che riesce a soddisfare i gusti di tutti grazie ad un calendario ricco e vario, come si è potuto vedere anche ieri al "San Crispino Day" con le diverse iniziative per adulti e bambini. Il torneo delle parrocchie, altro appuntamento imperdibile, è andato in scena giovedì pomeriggio ed ha visto trionfare la parrocchia Sacro Cuore di Gesù, quartiere Faleriense. Idea vincente quella di coinvolgere i più piccoli, facendoli giocare nel pomeriggio. Non ci resta che aspettare questa sera: i momenti più attesi della festa del patrono sono arrivati e la cittadinanza è pronta a rispondere presente.

Nadir Tomassetti