Festa di San Crispino: novità concertone

Sarà una 34a edizione della festa di San Crispino particolarmente intensa quella che prenderà il via con la tre giorni (dal 13 ottobre) con l’Oktober Beer Fest, iniziativa promossa dagli ‘Amici di Cesare’ in via Battisti, per proseguire fino al 5 novembre con la castagnata. Grande l’attesa per conoscere chi avrebbe tenuto il concertone del patrono, il 28 ottobre, e quest’anno San Crispino Eventi ha puntato su "una cosa nuova che la città non ha mai avuto. Abbiamo voluto fare qualcosa di diverso – ha annunciato il presidente Mirco Catini, affiancato dal sindaco Massimiliano Ciarpella, dall’assessore al turismo, Elisa Torresi e da Paolo Balestrieri – e abbiamo scelto un format che in zona non c’è mai stato: non un cantante ma otto, nella SuperHit anni ’80: Marco Ferradini, Tracy Spencer, Johnson Righeira, Tony Esposito, Viola Valentino, Alberto Camerini, Gazebo, Ivana Spagna". Il 27 ottobre, l’anteprima è con Queen Mania. Non mancano gli appuntamenti cult di San Crispino, dalla Dance All Night tra via Piave e via Battisti che quest’anno è ancora più dance con il dj Giordano Mazzocchi (21 ottobre), ‘Lu premiu de lu cazolà’ (22 ottobre) con ospite Piero Massimo Macchini; la sagra dello stoccafisso cambia formula e oltre alla serata degustazione presso ‘Il gambero’, dal 19 al 29 ottobre sarà possibile apprezzare le varie ricette dello stocco nei ristoranti aderenti. Immancabile il 29 ottobre, la fiera del patrono che, ogni anno, richiama in città una folla oceanica. C’è spazio anche per il sociale con una performance di assoluto rilievo, che merita attenzione e di essere seguita, dal titolo ‘C’è tempo’ di e con Laura Marziali, ‘regalata’ dalla Lilt alla città (l’ingresso sarà gratuito) il 14 ottobre, al Teatro delle Api, ore 21,30.

E ancora, il 22 ottobre, piazza Garibaldi, la Croce Verde con ‘Viva’, la ‘Pedalata del cuore’ (il ricavato va al Progetto Gaia); il 20 ottobre, il Premio Giornalistico ‘Valentini’; il 25 ottobre, San Crispino, sarà dedicato a giochi per bambini, attività ludiche, celebrazioni religiose. Un programma ricco come e più di sempre, "per il quale c’è stato grande impegno e passione essendo una festa di tutta la città – è stato detto da organizzatori e amministratori - che ha visto il coinvolgimento di quartieri, associazioni di commercianti, di volontariato e sportive, delle parrocchie, col sostegno di Regione, Fondazione Carifermo e dei tanti sponsors che non hanno voluto far mancare il loro appoggio".

m.c.