Festa di San Crispino, programma extralusso per il patrono

Anche quest’anno, San Crispino Eventi ha messo a punto un programma extralusso per la festa di San Crispino, dedicando al patrono praticamente tutto il mese di ottobre. La festa inizia il 10 ottobre (con l’Ocktober fest e il festival MarcheStorie) prevede 41 eventi, con 11 giorni consecutivi di appuntamenti, il coinvolgimento di 180 attività economiche e commerciali, oltre a Comune, Regione, Provincia, Fondazione Carifermo, Cna, Unione Parrocchiale, quartieri cittadini, associazioni culturali, sportive, di volontariato, di categoria. Tutti insieme appassionatamente per una festa "che è un unicum tra le feste patronali del territorio, di cui dobbiamo essere orgogliosi per un tessuto economico e sociale che risponde e la supporta e per le tantissime persone che si mettono in gioco" le parole del sindaco Massimiliano Ciarpella, replicate dal consigliere regionale Andrea Putzu (collegato da remoto).

Il tempo di rivivere alcune immagini dell’edizione 2024, poi Catini si lancia nella presentazione dell’infinito cartellone. "Siamo orgogliosi di una festa che ancora una volta sarà in piena sintonia con la città, frutto di un grande lavoro di squadra. Avremo cultura, sport, momenti di riflessione, spazio al volontariato, alla spiritualità, alla tradizione e al divertimento. E allora buon San Crispino a tutti". Si parte il 10 ottobre con ‘Ocktobeer fest’ degli Amici di Cesare; dal 10 al 12 il festival MarcheStorie; il 12 la 38° edizione della Happy Run e dal 16 ottobre, con l’accensione delle luminarie e la consegna del Premio Francesco Valentini al giornalista di sky Sport Maurizio Compagnoni, parte la sfilza di eventi. Spulciando dal programma, una delle giornate clou sarà quella del 18 ottobre col concertone del patrono affidato a Serena Brancale. Il 19 ottobre, la 28° edizione del Premio de lu cazolà, 4à Memoriale Giorgio Iachini ospite il duo comico Lando e Dino. Il 23 ottobre, cooking show dello Stoccofest. Il 24, il torneo di calcetto quadrangolare tra le parrocchie e in serata, un’originale sfilata tra moda e spettacolo in via Battisti. Altra giornata clou, il 25 ottobre, San Crispino, con giochi e laboratori per bambini; nel pomeriggio, messa e solenne processione e in serata, la sempre seguitissima Dance all night quest’anno con i Dj from Mars. Il 26 ottobre con la tradizionale fiera mercato, con l’esibizione di sbandieratori e musici della Cavalcata dell’Assunta di Fermo e, in chiusura, alle 19, i fuochi d’artificio.

m.c.