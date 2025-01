Festa di Sant’Antonio. Rivivono le tradizioni

Torna, nel fine settimana, la tradizione della festa di Sant’Antonio con diverse iniziative che sono state organizzate in città. A San Filippo, promossa dall’associazione di quartiere in collaborazione con la parrocchia Sacro Cuore di Gesù, la festa dura due giornate: venerdì alle ore 19 c’è la Santa Messa con la benedizione delle panette, mentre domenica, dopo la Messa delle ore 10, sarà la volta della benedizione degli animali e, per finire, pranzo sociale il cui ricavato sarà devoluto al completamento del nuovo Centro Pastorale che la parrocchia sta realizzando a ridosso della villa Trevisani, per destinarlo soprattutto ai giovani del quartiere. Al quartiere Centro, domenica si tiene l’11esima Festa di Sant’Antonio promossa dalla Nuova Associazione Quartiere Centro con il Corpo Bandistico Città di Porto Sant’Elpidio: il ritrovo è presso la Piccola alle ore 14,30 per la benedizione degli animali e la distribuzione delle panette ai proprietari; alle 15 la gara di ciambellone e alle 16, il rinfresco con la banda e le musiche della Pasquella. Festeggiano Sant’Antonio e benedicono gli animali anche i quartieri Corva e Marina Picena, domenica, dopo la messa delle ore 11 al Santuario della Corva.

m.c.