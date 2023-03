Festa di sapori e colori: apre Tipicità Quattro aree e 160 realtà da scoprire

Le porte del Fermo Forum si aprono stamattina per la trentunesima edizione di Tipicità Festival. Una festa di sapori, di colori, di incontri, che partirà ufficialmente alle 12 con la cerimonia inaugurale con la Cavalcata dell’Assunta ad accogliere ambasciatori, autorità nazionali e regionali, giornalisti, rappresentanti di associazioni e sodalizi che rendono Tipicità un grande momento per tutta la comunità. Il taglio del nastro sarà preceduto, alle 11, da un confronto tra i magnifici Rettori delle Università di Ancona, Camerino e Macerata sul tema ‘Rettori della rinascita: le Marche coniugate al futuro. Giovani, ricerca, territorio, internazionalità’. Sono più di 160 le realtà presenti in quattro aree espositive e sei le aree che ospitano oltre 170 eventi nei tre giorni della manifestazione marchigiana, che è stata inserita dal Ministero del Turismo nel portale italia.it come evento da non perdere in Italia e che gode del patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tanti i volti noti che condurranno i ‘racconti di Tipicità’: Gioacchino Bonsignore, caporedattore del tg5, Roberta Morise di Camper Rai 1, Marco Ardemagni da Radio Rai Caterpillar AM e Rai Italia, Monica Caradonna da Linea Verde, Nicola Prudente alias Tinto da Decanter, Giovanna Ruo Berchera, volto ricorrente su Geo di Rai3, Silvestro Serra, direttore di Touring.

L’esperienza in tutte le sue dimensioni, il cibo coniugato con la qualità, la tradizione che duetta con l’innovazione, i confronti con altre comunità italiane ed estere, sono le traiettorie sulle quali si dipanano i percorsi di questa edizione di Tipicità Festival. La Repubblica di Tanzania è l’ospite ufficiale di quest’anno, ma sono presenti delegazioni estere anche da Olanda, Inghilterra, Sud Africa ed Ungheria, oltre a numerose realtà italiane, con le rispettive tipicità e proposte turistico-culturali. Nella ’mappa’ di questa edizione, Experience è l’invito ad immergersi nei territori vicini e lontani, in Biocreativi il mangiar sano diventa narrazione di percorsi e storie che delineano le nuove dimensioni del ’pianeta cibo’, il mercatino ripropone i mercati di paese con specialità spesso introvabili nei consueti canali distributivi, in Accademia si susseguono i racconti in cucina con prestigiosi chef stellati insieme a giovani talenti, ognuno con le proprie storie da condividere, Autockthon è il tempio del vigneto Marche dove assaggiare, in compagnia di esperti, le molteplici varietà vinicole di una regione al plurale.

Nel sito ufficiale della manifestazione, www.tipicita.it, tutte le informazioni sulle aree, gli eventi in programma e gli espositori. Gli orari di oggi e domenica sono dalle 9.30 alle 21, il lunedì dalle 10 alle 20 All’interno del padiglione fieristico è operante un ristorante e, a pochi passi dal Fermo Forum, la Fattoria sociale Montepacini propone menù dedicati in convenzione con il Festival. Anche i musei della città propongono sconti su mostre e esperienze culturali.