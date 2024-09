Festa ’fai da te’ per salutare l’estate

Dopo un’estate la cui programmazione ha subito variazioni, con alcuni eventi pure annullati, in cui non sono mancate critiche e polemiche corse sui social, dall’oggi al domani, è stata promossa una festa di fine estate ‘fai da te’ che ha richiamato in Piazza Matteotti 400 persone (e molte di più ne potevano essere se il tempo avesse retto fino alla fine). Una iniziativa semplice, che ha riscosso un bel successo in termini di partecipazione, di aggregazione e di divertimento. Sono state messe delle lunghe tavolate in piazza, allestito un palco per fare un po’ di musica, invitando chi voleva partecipare al ‘Picnic sotto la torre’ a portare la cena, meglio se prenotando piatti da asporto nei ristoranti locali o nelle contrade. L’idea, resa possibile grazie al Commissario Prefettizio, è stata di Rossano Orsili e Massimiliano Traini (presidente Inter Club) che, in sostanza, hanno chiamato a raccolta gli elpidiensi per stare insieme in una festa di fine estate.

E forse, neanche loro immaginavano che, per una iniziativa promossa nel volgere di pochi giorni, avrebbero visto una piazza affollata, caciarona, pronta a scatenarsi con lo straordinario gruppo dei Radio Hits 70 80 90 e, per di più, salutata con piacere e condivisa anche dal parroco don Enzo, affacciatosi alla porta della chiesa.

"E’ stato un bellissimo momento in cui gli elpidiensi si sono dati appuntamento per condividere un picnic, con musica di sottofondo. E’ una serata che mancava – dicono più che soddisfatti della riuscita, i due organizzatori –. Una serata che aspettavamo da tempo, che ci voleva, che ripeteremo e che vogliamo far crescere". Una festa di fine estate andata avanti fino a tarda sera, quando le prime gocce di pioggia e un venticello frizzantino hanno fatto svuotare la piazza, ricordato a tutti che la bella stagione stava davvero finendo. m.c.