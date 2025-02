Festa grande per il tesseramento

Il circolo Legambiente ‘Antonietta Belletti’ ha organizzato la festa per il tesseramento 2025. Durante l’introduzione all’incontro, si è fatto un bilancio delle iniziative svolte nel 2024 e del perché la frase del nostro tesseramento 2025 sia ‘Solo chi si ribella cambia il Mondo’: "I nostri strumenti di ribellione non sono di solito eclatanti, noi ci muoviamo attraverso la sensibilizzazione per far capire l’importanza di combattere il climate change – hanno spiegato gli ambientalisti elpidiensi - promuovendo l’economia circolare, le energie rinnovabili, il verde urbano e la riforestazione, l’agricoltura biologica". L’occasione è stata utile anche per ritrovarsi e confrontarsi su alcune problematiche, "e lo abbiamo fatto organizzando l’assemblea con la modalità della ‘gamificazione’: il gioco ha permesso di trovare le priorità del circolo per il nuovo anno". I soci si sono cimentati nel capire le criticità e le soluzioni possibili delle tematiche affrontate e gli argomenti sono stati quelli ampiamente noti: lungomare nord, Tenna e Chienti e l’ex Fim. Il circolo di Legambiente ringrazia per l’organizzazione Emiliano Stazio degli Youth e per la partecipazione Marzia Mattioli, direttore di Legambiente Marche.