Festa grande per Sandro Trotti

Grande festa a Monte Urano per celebrare i 90 anni del Maestro Sandro Trotti, un modo per rendere omaggio ad un talento del territorio e alla sua arte che è sempre stato un veicolo per il territorio. Tante le manifestazioni di affetto per il Maestro, amatissimo artista monturanese cui sono arrivati anche gli auguri dell’Amministrazione Comunale in prima persona da parte della sindaca Moira Canigola. Nato nel 34’ appunto appunto, monturanese di origine ma cittadino del mondo e artista di livello mondiale, riconosciuto da tutti come un autentico riferimento nel suo settore, ha lavorato moltissimo anche in Cina dove dal 1990 in poi è protagonista tanto che all’Accademia di Belle Arti di Guangzhou, gli è stato permanentemente dedicato un Centro Studi, a riconoscimento del lavoro svolto sul posto.