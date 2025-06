Festa in paese e tanti eventi

‘Madonna della Pace’ a Castagneto: fino a domenica numerose iniziative fino alla processione finale con la statua della Madonna accompagnata dal Corpo bandistico Domenico Alaleona. Il programma prevede oggi alle 16,15 caccia al tesoro per i più piccini, alle 20 nella zona ex Metaltex apertura degli stand gastronomici con la sagra ‘Lo Magna de ‘na ota’ e alle 21,30 serata di ballo con Fabrizio Guidi. Domani 14 giugno alle 21,30 sarà invece il complesso Riccardi ad animare la serata. Molto nutrito il programma di domenica 15 con alle 10 raduno di trattori d’epoca e gara di velocità per chiudere alle 21,30 con l’orchestra spettacolo ‘Frank David’ e infine estrazione delle ricca lotteria a premi. Tante occasione per far incontrare i bambini, le famiglie trascorrere qualche ora all’aperta all’insegna delle tradizioni.