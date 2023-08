Festa patronale di Sant'Elpidio a Mare: Anteprima al Femminile

Sono tanti gli appuntamenti in programma prima di arrivare alla festa patronale vera e propria, il 2 settembre, giorno di Sant’Elpidio Abate. Una anteprima è dedicata alle donne con i due appuntamenti di ‘E.sta.te – Sostantivo Femminile’ del 21 agosto (ore 21,30) nella Chiesa San Filippo Neri e del 28 agosto (ore 21,30) alla Madonna dei Lumi in cui musica e letteratura si intrecceranno a testimonianze di artiste, imprenditrici, madri e scrittrici. Il 26 agosto, la giornata sarà dedicata ai giovani con il concerto, in Piazza Matteotti, (ore 21,30) di King Hannah in occasione del May Day XXII, unica data per l’Italia centrale. Il 27 agosto spazio alla bellezza con il concorso "Miss Blu Mare" (Piazza Matteotti, ore 21,30). Si prosegue il 30 agosto, con il concerto dell’Accademia Organistica Elpidiense; a seguire il 31 agosto, la commedia dialettale con ‘Gli Inzoliti’.

Il primo settembre sarà, invece, la giornata dedicata ai più piccoli, con Legnogiocando (Piazza Gramsci dalle ore 16) e, in serata, letture animate di ‘Racconti sotto le stelle’, mentre in Piazza Matteotti (ore 21), Dj set a cura di Heartz Group con musica dagli anni ’70 ai giorni nostri. Dall’1 al 3 settembre, ‘La sagra del pollo in potacchio" a cura della Pro Loco (in Largo della Memoria). Il 2 settembre, giorno del patrono, Santa Messa nella Perinsigne Collegiata alle ore 10,30, cui seguirà la Processione. Dalle 17, all’arena Sordi, ‘Expecto Patronum’ a cura di Progetto Creazione; alle ore 21,15, in Piazza Matteotti, Max Giusti e la sua orchestra. Il 3 settembre giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali con la Giornata di sport: dalle ore 15, il centro storico e viale Roma ospiteranno le associazioni sportive del territorio che faranno conoscere ai cittadini le svariate discipline sportive con dimostrazioni, stage ed esibizioni.