Sergio Gioli
Cronaca
29 ago 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
Festa patronale. Ecco il ricco programma

"Questa è la nostra prima festa patronale insieme – dice il sindaco Gionata Calcinari nell’approssimarsi del giorno del Santo Patrono Sant’Elpidio, il 2 settembre, presentando il cartellone con appuntamenti per tutte le età e una particolare attenzione ai giovani che andrà avanti fino al 7 settembre – e, di sicuro, per le prossime edizioni, avendo più tempo a disposizione rispetto a quanto ne abbiamo avuto quest’anno dopo l’insediamento, saremo in grado di unire la presenza di big, ponderando i costi".

Da oggi fino al giorno del patrono, il programma prevede, la classica Sagra del pollo in potacchio (sede della Contrada Sant’Elpidio) fino a domenica con una data extra il 2 settembre. Il 31 agosto il primo evento per le giovani generazioni ‘Gramsci Wave’ (in Piazza Gramsci, appunto) format di Better Sound che l’ha fatta da padrone tutta l’estate e che vedrà la collaborazione di Caffè del Corso, i Pozzacci, Mezzo Di e Hostaria dei Ponti Oscuri e l’associazione Generazione Elpidiense.

Il 1 settembre, serata dedicata gli anziani che quest’anno torna in Piazza Matteotti, organizzata dalla parrocchia di Sant’Elpidio Abate "che vogliamo ringraziare veramente per la completa collaborazione" dice Calcinari. La serata sarà allietata da ‘Il Massimo del Liscio’.

Il 2 settembre, spazio alle celebrazioni religiose in Collegiata, con la presentazione del critico d’arte, Stefano Papetti, della tela di Palma il Giovane appena restaurata (ore 10), cui seguirà la Santa Messa presenziata dal vescovo Rocco Pennacchio e la solenne processione. "Per il giorno del patrono abbiamo voluto proporre uno spettacolo in Piazza Matteotti che potesse essere per tutti, giovani e meno giovani, come ‘Sanremo Rewind’".

