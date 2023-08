Festa Patronale Montegranaro: Si Lavora agli Eventi 'La Spiga d'Oro'

La Pro Loco cittadina è già al lavoro per organizzare la festa patronale il prossimo ottobre ed ha già messo a segno un bel colpo, assicurando i Nomadi in concerto il 7 ottobre, in piazza San Serafino. Sempre in tema musicale, inoltre, è in fase di organizzazione il festival canoro ‘La spiga d’oro’ riservato ai piccoli grandi cantanti. L’evento è in programma l’8 ottobre, al teatro ‘La Perla’ e la direzione artistica è stata affidata a Valentina Botticelli. Chi fosse interessato a partecipare, ha tempo fino al 20 settembre per iscriversi (gratuitamente): il concorso è riservato a bambini dai 5 anni ai 12 anni compiuti che, nell’esibizione, saranno accompagnati da basi musicali. Ogni partecipante deve preparare due brani di proprio gradimento ma uno solo sarà eseguito durante la serata de ‘La spiga d’oro’. Sono ammessi al massimo 20 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni: Pro Loco, 370 1550313.