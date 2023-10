Festa patronale, si entra nel vivo tra musica e show

Entra sempre più nel vivo la festa patronale in città che, nel fine settimana, si appresta a vivere gli appuntamenti clou della ricca programmazione predisposta da San Crispino Eventi in collaborazione con il Comune. Stasera, al polo ‘Gigli’, va in scena perdersi per ritrovarsi’, racconto di Maikol Di Stefano tratto dall’omonimo romanzo, con Lorenzo Girelli (voce), Davide De Luca (chitarra) e Diletta Speranzini (recitazione). "E’ un piacere inserire nel programma una serata come questa, divertente ma anche capace di far riflettere – dice Mirco Catini, presidente Eventi San Crispino – perché è un momento culturale legato a un giovane volto elpidiense che abbiamo voluto come apripista del weekend della festa". Domani sera, invece torna la grande musica con la cover band Queen Mania, alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi, ingresso libero. Un concerto che fa da preludio al concertone di sabato sera con la Super Hit anni 80 che vedrà salire sul palco otto artisti: Ivana Spagna, Marco Ferradini, Gazebo, Righeira, Viola Valentino, Tony Esposito, Alberto Camerini e Tracy Spencer per una serata interamente dedicata alla riscoperta di successi evergreen. A mezzanotte, tutti all’ex Serafini per assistere allo spettacolo pirotecnico, dopodiché ci sarà ancora musica in centro città con Gli Spaghetti a Detroit. Domenica, dalle 7 alle 20, la fiera di San Crispino con oltre 250 ambulanti che invaderanno le vie del centr. Il Torneo di San Crispino, quarta edizione, ha visto intanto trionfare la parrocchia della Santa Maria Addolorata, dei quartieri Corva e Cretarola.