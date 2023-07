Festa per i carabinieri in congedo

E’ stato un taglio del nastro simbolico quello che c’è stato pochi giorni fa, da parte dell’associazione dei carabinieri in congedo presieduta da Giovanni Valentini, per celebrare i 20 anni dell’apertura della sede cittadina, i cui locali sono stati recentemente sistemati. "La vostra è un’associazione che funziona, che organizza bei momenti conviviali e – è stato il saluto del sindaco Endrio Ubaldi, presente insieme ad altri componenti delal giunta - adesso avete anche la possibilità di un altro locale che potrete utilizzare a scopo ricreativo". Al taglio del nastro e al momento di festa sono intervenuti il tenente colonnello Nicola Gismondi (comandante Compagnia di Fermo), il comandante della locale stazione, Lorenzo Santarelli, la comandante della polizia intercomunale, Barbara Montanini, Tito Honorati, presidente regionale Carabinieri in congedo, don Andrea Bezzini per la benedizione.