Festa per il nuovo trattore in dotazione al Comune

Amministrazione comunale in festa con la consegna del nuovo mezzo a Monsampietro Morico, dove il sindaco Andrea Claudi e gli amministratori, hanno presentato alla cittadinanza il nuovo trattore al servizio del territorio. Si tratta della macchina operatrice Deutz-Fahr 5105 Keyline che va a sostituire il vecchio trattore New Holland, in dotazione al Comune da circa 20 anni. La presentazione del mezzo si è tenuta nel corso dei festeggiamenti locali in onore di Sant’Antonio. Festa che a Monsampietro Morico si svolge il due giornate diverse che coinvolgono il capoluogo e la frazione di Sant’Elpidio Morico, l’ultima, in ordine cronologico tenutasi domenica. Nell’ambito delle celebrazioni eucaristiche, processioni e sante benedizioni, l’amministrazione ha presentato il nuovo mezzo che va a potenziare l’auto parco comunale, ringraziando Nazario Monaldi e Fabio Ercolani. "Grazie ai nostri operatori esterni – è il messaggio che il Comune ha affidato alla pagina social dell’ente – a cui ora spetta l’onore e l’onere di mettersi alla guida del nuovo mezzo". Un motivo in più, quindi, a Monsampietro Morico, per festeggiare Sant’Antonio. Iniziative religiose, momenti conviviali e allegria di paese, si sono infatti uniti alla condivisione della garanzia del servizio potenziato dal nuovo mezzo comunale".

Paola Pieragostini