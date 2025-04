Festa per la Giornata del Mare

La Guardia Costiera ha aderito alla celebrazione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara 2025. Questa importante iniziativa - che si innesta nell’ambito dell’evento Una risorsa d’amare, a cui hanno aderito anche le Istituzioni locali, la Croce Rossa Italiana, la Croce Azzurra e gli alunni del plesso scolastico Nardi di Porto San Giorgio - si è svolta in due diversi momenti, presso il sorgitore sangiorgese e la locale sede dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, rappresentando un’importante occasione per promuovere e sviluppare la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, soprattutto tra le nuove generazioni. Diverse iniziative hanno coinvolto i giovani sull’importanza della tutela dell’ambiente marino, sulla sicurezza in mare e sulle tradizioni marittime locali.