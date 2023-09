Festa per ‘San Gregorio Magno’

Un intenso fine settimana nell’accogliente piazza Gramsci in onore del patrono ‘San Gregorio Magno’. Il programma allestito con il patrocinio del Comune in collaborazione con la Pro Loco, ospiterà serate musicali e tanto divertimento, il tutto ad ingresso libero. Questa sera concerto ‘Woodoo Sugar Tribute’, cover band di Zucchero. Domani cena delle contrade, un momento di socialità per rinsaldare i rapporti e ufficiare la vittoria di ‘La Villa’, la contrada di San Gaetano dove sorge la Villa Passamonti Pelis. Oltre alla consegna del premio ‘Maglianese dell’Anno’, conferita alla poetessa Angela Lattanzi e al giovane campione di spada Rocco Luciani. Seguirà la musica dance degli anni del dj Ricky Esse, direttamente dalla Baia Imperiale di Gabicce. Domenica nella parrocchia di San Gregorio Magno alle 8,45 la Messa e alle 18 la processione . In serata si esibirà il gruppo teatrale ‘Gli Indimenticabili’.